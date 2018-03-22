В Самаре полицейскими задержан подозреваемый в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией

В отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что ранее судимый 21-летний житель Самарской области может быть причастен к совершению преступления. Согласно полученным сведениям, мужчина осенью 2017 года насильно привез на территорию областного центра двух несовершеннолетних жительниц Самарской области, где заставил оказывать на съемных квартирах города интимные услуги за денежное вознаграждение. Как следовало из собранных полицейскими материалов, познакомился подозреваемый с потерпевшими через социальные сети. Вначале он предложил девушкам просто встретиться, а затем предложил им высокооплачиваемую работу. Далее события развивались следующим образом: по прибытию на территорию областного центра предполагаемый злоумышленник оказывал на потерпевших психологическое воздействие и шантажировал.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники самарского уголовного розыска выяснили: подозреваемый покинул территорию областного центра. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Оперативники отработали круг общения разыскиваемого и места, где он мог находиться. Вскоре полицейские напали на след предполагаемого злоумышленника и получили информацию о том, где вероятнее всего он может появиться. По итогам проверки сведений подозреваемый был задержан на территории областного центра.