В Татарстане женщина подозревается в убийстве своей новорожденной дочери

По версии следствия, 15 февраля 2018 года женщина родила в своем доме здоровую девочку. Решив избавиться от ребенка, подозреваемая завернула ее в пакет, положила в ведро и вынесла в сени, где температура воздуха была -15 градусов. В результате ребенок замерз насмерть. После этого женщина переложила тело девочки в пакет и попросила старшего сына, который не знал о произошедшем, выбросить сверток на территорию нежилого дома.

Позже у женщины начались проблемы со здоровьем, она обратилась к врачам. Медики, обследовав пациентку, поняли, что у нее не так давно были роды. О возможной смерти новорожденного врачи сообщили в полицию.