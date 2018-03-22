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В Татарстане женщина подозревается в убийстве своей новорожденной дочери
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В Татарстане женщина подозревается в убийстве своей новорожденной дочери 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
36-летняя жительница Татарстана подозревается в убийстве новорожденной (ст. 106 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.
По версии следствия, 15 февраля 2018 года женщина родила в своем доме здоровую девочку. Решив избавиться от ребенка, подозреваемая завернула ее в пакет, положила в ведро и вынесла в сени, где температура воздуха была -15 градусов. В результате ребенок замерз насмерть. После этого женщина переложила тело девочки в пакет и попросила старшего сына, который не знал о произошедшем, выбросить сверток на территорию нежилого дома.
Позже у женщины начались проблемы со здоровьем, она обратилась к врачам. Медики, обследовав пациентку, поняли, что у нее не так давно были роды. О возможной смерти новорожденного врачи сообщили в полицию.
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