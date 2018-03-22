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Жителя Самары подозревают в принуждении двух девушек к проституции
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Жителя Самары подозревают в принуждении двух девушек к проституции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 22 мар — РИА Новости. Следователи в Самаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в том, что он заставлял двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Промышленному району города Самары… возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в конце 2017 года подозреваемый принуждал двух несовершеннолетних девушек 2000 и 2001 года рождения заниматься проституцией в арендованной квартире в Самаре.
По данным пресс-службы, подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.
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