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Дело возбудили в отношении жителя Щелкова, у которого изъяли героин
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Дело возбудили в отношении жителя Щелкова, у которого изъяли героин 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 3 граммов героина обнаружили у жителя подмосковного Щелкова, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Двадцатого марта в ОМВД в городском округе Чехов доставлен неработающий ранее судимый мужчина 1985 года рождения, зарегистрированный в Щелкове-3, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,15 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в отношении задержанного следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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