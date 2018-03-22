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В Калининграде женщина спонсировала террористов из «Исламского государства»
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В Калининграде женщина спонсировала террористов из «Исламского государства» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Женщина перечислила члену запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство» 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Калининградской области.
«Оперативниками установлено, что гражданка Российской Федерации в период с января по апрель 2016 года, желая оказать финансовую поддержку участнице запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», помогающей раненым и больным боевикам указанной организации на территории Сирийской Арабской Республики, предоставила ей денежные средства в сумме 60 тысяч рублей, осознавая, что данные средства предназначены для финансирования совершения последней преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), а также для материального обеспечения указанной террористической организации)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2017 года Московский окружной военный суд признал вину подсудимой. Её приговорили к пяти годам колонии-поселения. После приговор был обжалован в апелляционном порядке. Но уже в феврале 2018 года Судебная коллегия вынесла решение оставить приговор без изменений.
«Пресечение преступной деятельности гражданки Российской Федерации позволило избежать возможных общественно-опасных последствий, представляющих угрозу безопасности личности, обществу и государству», — сообщает пресс-служба ведомства.
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