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В Петербурге охранник музея получил 8 лет за стрельбу по полицейскому
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В Петербурге охранник музея получил 8 лет за стрельбу по полицейскому 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Охранник «Музея Новороссии» из Петербурга проведет 8 лет в колонии за стрельбу по полицейскому из ружья, передает объединенная пресс-служба судов города. Приговор Павлу Ляпенко был вынесен в Северной столице накануне.
Как установил Санкт-Петербургский городской суд, мужчина числился в музее волонтером, но фактически исполнял обязанности ночного сторожа. 28 января 2017 года Ляпенко вышел из здания на улицу, где у него произошел конфликт с прохожими. Те вызвали полицию.
Охранник забежал в здание музея и закрылся там, а затем начал через дверь отстреливаться от стражей порядка из ружья. Один из полицейских бал ранен картечью.
В отношении сотрудника музея было возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Отбывать наказание в виде 8 лет лишения свободы Ляпенко будет в колонии строгого режима. Кроме того, она выплатит пострадавшему 200 тысяч рублей.
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