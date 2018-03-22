В Петербурге охранник музея получил 8 лет за стрельбу по полицейскому

Охранник «Музея Новороссии» из Петербурга проведет 8 лет в колонии за стрельбу по полицейскому из ружья, передает объединенная пресс-служба судов города. Приговор Павлу Ляпенко был вынесен в Северной столице накануне.

Как установил Санкт-Петербургский городской суд, мужчина числился в музее волонтером, но фактически исполнял обязанности ночного сторожа. 28 января 2017 года Ляпенко вышел из здания на улицу, где у него произошел конфликт с прохожими. Те вызвали полицию.

Охранник забежал в здание музея и закрылся там, а затем начал через дверь отстреливаться от стражей порядка из ружья. Один из полицейских бал ранен картечью.

В отношении сотрудника музея было возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».