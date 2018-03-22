Осужден застройщик, продавший екатеринбуржцам квартиры в незаконно построенных домах 

Осужден застройщик, продавший екатеринбуржцам квартиры в незаконно построенных домахПо данным ведомства, обвиняемый Александр Михайленко приобрел 6 участков в частном сектора Ленинского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга. Не спросив разрешения на строительство, он построил на этих землях многоквартирные жилые дома, а после продал эти квартиры 93 людям. При этом зарегистрировать право собственности на квартиры было невозможно, так как они были построены незаконно. Ущерб составил 95 миллионов рублей.
Михайленко признан виновным по статье 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.