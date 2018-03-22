Экс-военкому Костромской области дали пять лет в колонии за сбор денег с подчинённых

Суд вынес приговор бывшему военному комиссару Костромской области Андрею Степанову и начальнику юридического отдела комиссариата Лидии Шушаровой за сбор денег с подчинённых. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По словам собеседника агентства «Интерфакс», бывшего военного комиссара Костромской области Андрея Степанова и начальника юридического отделения комиссариата Лидию Шушарову приговорили к пяти и трём годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в организации незаконного сбора денежных средств с 32 подчинённых работников на общую сумму более 4 млн рублей.

Лидии Шушаровой дали отсрочку отбывания наказания из-за того, что она имеет двух малолетних детей.