Экс-военкому Костромской области дали пять лет в колонии за сбор денег с подчинённых 

Суд вынес приговор бывшему военному комиссару Костромской области Андрею Степанову и начальнику юридического отдела комиссариата Лидии Шушаровой за сбор денег с подчинённых. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По словам собеседника агентства «Интерфакс», бывшего военного комиссара Костромской области Андрея Степанова и начальника юридического отделения комиссариата Лидию Шушарову приговорили к пяти и трём годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в организации незаконного сбора денежных средств с 32 подчинённых работников на общую сумму более 4 млн рублей.
Лидии Шушаровой дали отсрочку отбывания наказания из-за того, что она имеет двух малолетних детей.
Для бывшего военкома Костромской области Андрея Степанова это уже второе уголовное дело. В июне 2016 года Свердловским районным судом Костромы он был оправдан по делу о превышении полномочий при освобождении призывника от военной службы. Тогда суд не нашёл состава преступления в его действиях. Кроме оправдательного приговора, военком получил право на реабилитацию.