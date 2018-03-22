Ещё
В Самаре раскрыли банду, которой управлял гражданин Казахстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре раскрыли банду, которой управлял гражданин Казахстана 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Как удалось установить на данный момент, ее организатором являлся гражданин Казахстана, банда действовала с апреля 2016 года. Кроме предполагаемого организатора, силовики задержали еще пятерых человек. Им вменяется более десяти преступлений: кражи, грабежи, мошенничество и вымогательство.
В некоторых эпизодах подозреваемые использовали оружие — пистолеты ИЖ-79-9Т и МР-371. В целях конспирации мобильники, по которым общались между собой сообщники, были зарегистрированы на третьих лиц. Оружие изъято.
Как сообщили в прокуратуре Самары, 15 марта в отношении предполагаемого организатора было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ «Создание и руководство бандой», в отношении остальных — по ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде», ведомство уже проверило законность возбуждения этих уголовных дел.
Бандитизм влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль.
Волга Ньюс: последние новости
Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника Экс-совладелец "Окон С.О.К." Алексей Солдатов арестован по подозрению в убийстве своей жены В Самаре задержан парень, силой заставлявший подростков оказывать интим-услуги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого183
С IKEA можно попрощаться14
Украинцев используют как лабораторных мышей118
Россиянам проиндексируют пенсии96
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина55
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение