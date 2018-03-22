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В Самаре задержан парень, силой заставлявший подростков оказывать интим-услуги
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В Самаре задержан парень, силой заставлявший подростков оказывать интим-услуги 

Волга Ньюс 57 минут назад
По данным источника в правоохранительных органах, о его деятельности силовикам стало известно еще 6 декабря прошлого года: на съемной квартире, расположенной на Московском шоссе, он с применением физического насилия заставлял девушек оказывать интим-услуги за деньги. Позже выяснилось: проституткам нет 18 лет, одна из них вообще учится в школе, а 26 января эта девочка сбежала из дома.
12 марта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Подозреваемый уже задержан.
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