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Героин обнаружили у молодого человека в Дмитровском районе
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Героин обнаружили у молодого человека в Дмитровском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники подмосковной полиции задержали жителя Дмитровского района, у которого изъяли свыше 5,5 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В Дмитровском районе 21 марта в городе Яхрома в микрорайоне Левобережье у одного из домов полицейские остановили гражданина 1993 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 5,61 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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