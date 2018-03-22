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В Севастополе педофил получил 14 лет колонии строгого режима
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В Севастополе педофил получил 14 лет колонии строгого режима 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Севастополец приговорен к 14 годам колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, сообщает региональное управление СК РФ.
Задержать педофила удалось благодаря матери 9-летней школьницы. Мужчина со своей страницы ВКонтакте инициировал беседу со школьницей на сексуальные темы. Однако не знал, что от имени ребенка ему отвечает мама девочки, которая вовремя «перехватила» опасную переписку, предотвратив преступление в отношении дочери. Не зная этого, злоумышленник пытался выманить ребенка на встречу, назначив день и место, где и был задержан сотрудниками полиции.
В ходе следствия была изучена переписка 30-летнего мужчины в социальных сетях и установлена его причастность к совершению иных действий сексуального характера в отношении 6 девочек в возрасте до 13 лет.
"Он признан виновным в совершении шести эпизодов иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, покушении на таковое преступление и распространение порнографических материалов… Приговором Севастопольского городского суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
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