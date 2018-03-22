В Перми задержаны два человека по подозрению в разбое 

В дежурную часть отдела полиции Кировского района Перми поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлен 23-летний молодой человек с тяжкими травмами.
В ходе проверки установлено, что потерпевший пострадал от действий двоих неизвестных, которые проникли в его квартиру под предлогом покупки системного блока. Они избили молодого человека, похитили компьютерную технику и дорогостоящий сотовый телефон, а затем скрылись. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Перми задержали двух молодых людей 1990 и 1993 года рождения, причастных к совершению преступления. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.