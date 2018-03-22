Ещё
В Перми задержаны два человека по подозрению в разбое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми задержаны два человека по подозрению в разбое 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
В дежурную часть отдела полиции Кировского района Перми поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлен 23-летний молодой человек с тяжкими травмами.
В ходе проверки установлено, что потерпевший пострадал от действий двоих неизвестных, которые проникли в его квартиру под предлогом покупки системного блока. Они избили молодого человека, похитили компьютерную технику и дорогостоящий сотовый телефон, а затем скрылись. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Перми задержали двух молодых людей 1990 и 1993 года рождения, причастных к совершению преступления. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
В Пермском крае передается в суд дело водителя снегохода, утопившего пассажира В Перми будут судить директора сталелитейной компании Бухгалтер из Нытвы растратила деньги предприятия на покупку криптовалюты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого189
С IKEA можно попрощаться14
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Россиянам проиндексируют пенсии96
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина56
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение