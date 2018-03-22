На Урале депутата приговорили к пяти годам колонии за хищения 

Алапаевский городской суд вынес приговор в отношении депутата местной городской думы Алексея Иванова, который подозревался в хищении 130 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда. Иванову были предъявлены обвинения ряду статей УК, среди которых «присвоение или растрата в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями, существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывных устройств».
Депутат попал под следствие после банкротства ЗАО «ТЭКУР», где он занимал должность директора.
Иванова приговорили к пяти годам колонии общего режима.
Как рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело расследовалось органами Следственного комитета.
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