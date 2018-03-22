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В Амурской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические вещества в крупном размере
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В Амурской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические вещества в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Бурейский» задержали гражданина, 1988 года рождения, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
Предварительно установлено, что мужчина на приусадебном участке изготовил из дикорастущей конопли наркотик.
В ходе осмотра в надворной постройке на территории усадьбы стражи правопорядка обнаружили и изъяли полимерные емкости с жидкостью и два мешка с растительной массой.
Экспертное исследование показало, что обнаруженное является наркотическими средствами — марихуаной весом около 7 килограммов и гашишным маслом более 60 граммов. Подозреваемый пояснил, что запрещенное вещество изготовил с целью личного употребления.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом.
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