В Амурской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические вещества в крупном размере

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Бурейский» задержали гражданина, 1988 года рождения, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Предварительно установлено, что мужчина на приусадебном участке изготовил из дикорастущей конопли наркотик.

В ходе осмотра в надворной постройке на территории усадьбы стражи правопорядка обнаружили и изъяли полимерные емкости с жидкостью и два мешка с растительной массой.

Экспертное исследование показало, что обнаруженное является наркотическими средствами — марихуаной весом около 7 килограммов и гашишным маслом более 60 граммов. Подозреваемый пояснил, что запрещенное вещество изготовил с целью личного употребления.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом.