Ещё
В Германии беженца приговорили к пожизненному сроку за убийство студентки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии беженца приговорили к пожизненному сроку за убийство студентки 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Суд Фрайбурга приговорил к пожизненному заключению беженца из Афганистана, который в 2016 году изнасиловал и убил немецкую студентку, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
По версии следствия, в октябре 2016 года беженец Хуссейн К. ночью столкнул с велосипеда 19-летнюю студентку Марию Л. и изнасиловал ее. Пока она была без сознания, он бросил ее на берегу реки Драйзам, в водах которой она утонула.
Через два месяца после преступления Хуссейн К. был задержан. На его след полицию навел волос, найденный на месте преступления, и снимки с камеры видеонаблюдения в одном из фрайбургских трамваев.
Задержанный, который прибыл в Германию как несовершеннолетний беженец, заявлял, что на момент совершения преступления ему было 17 лет. Однако эксперты пришли к заключению, что обвиняемому должно быть не менее 21 года. В итоге суд не смягчил наказание из-за возраста.
В ходе следствия выяснилось, что несколько лет назад Хуссейн К. уже совершал подобное преступление в Греции. Тогда женщина выжила, но ей были нанесены тяжелые травмы.
Суд констатировал особую тяжесть преступления и кроме основного наказания приговорил Хуссейна К к превентивному заключению.
РИА Новости: последние новости
Жителя Самары подозревают в принуждении двух девушек к проституции В Челябинске инженера подозревают в получении взятки в 30 миллионов рублей В Крыму раскрыли тройное убийство 23-летней давности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого189
С IKEA можно попрощаться14
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Россиянам проиндексируют пенсии96
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина56
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение