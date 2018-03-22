В Германии беженца приговорили к пожизненному сроку за убийство студентки

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Суд Фрайбурга приговорил к пожизненному заключению беженца из Афганистана , который в 2016 году изнасиловал и убил немецкую студентку, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По версии следствия, в октябре 2016 года беженец Хуссейн К. ночью столкнул с велосипеда 19-летнюю студентку Марию Л. и изнасиловал ее. Пока она была без сознания, он бросил ее на берегу реки Драйзам, в водах которой она утонула.

Через два месяца после преступления Хуссейн К. был задержан. На его след полицию навел волос, найденный на месте преступления, и снимки с камеры видеонаблюдения в одном из фрайбургских трамваев.

Задержанный, который прибыл в Германию как несовершеннолетний беженец, заявлял, что на момент совершения преступления ему было 17 лет. Однако эксперты пришли к заключению, что обвиняемому должно быть не менее 21 года. В итоге суд не смягчил наказание из-за возраста.

В ходе следствия выяснилось, что несколько лет назад Хуссейн К. уже совершал подобное преступление в Греции . Тогда женщина выжила, но ей были нанесены тяжелые травмы.

Суд констатировал особую тяжесть преступления и кроме основного наказания приговорил Хуссейна К к превентивному заключению.