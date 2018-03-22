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Полиция задержала избившего до смерти жителя Пушкинского района
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Полиция задержала избившего до смерти жителя Пушкинского района 

РИАМО 1 час назад
Уголовное дело возбудили по факту избиения мужчины в Ивантеевке, который скончался в больнице, подозреваемый в совершении данного преступления задержан, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Он отметил, что вечером 19 марта из квартиры дома на улице Толмачева в Ивантеевке бригада скорой помощи госпитализировала в ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» со следами побоев на теле местного жителя 1982 года рождения, он скончался.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области — житель поселка Ельдигино Пушкинского района. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказала собеседник агентства.
По данному факту следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, заключил сотрудник пресс-службы.
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