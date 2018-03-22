В удмуртской Малой Пурге отпущенный психиатрами уголовник убил отца семерых детей, «защищая» семейные ценности

Сотрудники Завьяловского межрайонного следственного отдела управления СК РФ по Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Малая Пурга. Он подозревается в убийстве многодетного родственника. Незадолго до расправы подозреваемый проходил курс лечения в психиатрической клинике, но потом был отпущен по причине «выздоровления». Вскоре мужчина услышал внутренние «голоса», которые посоветовали ему убить родственника для улучшения атмосферы в семье.

Селянину инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает

официальный сайт

республиканского управления СК РФ.

Подозреваемый ранее неоднократно был судим. Он является инвалидом по психическому заболеванию. Незадолго до случившегося рецидивист проходил принудительный курс лечения по решению суда за причинение ножевого ранения знакомому. Администрация специализированного медицинского психиатрического учреждения, где он находился, обратилась в суд с ходатайством об отмене принудительной меры. Эскулапы решили, что пациент выздоровел, и рекомендовали наблюдение у врача-психиатра по месту жительства. Российская Фемида одобрила решение медиков.

7 марта 2018 года мужчина прибыл в село Малая Пурга и поселился с сестрой, ее 39-летним гражданским супругом и их семерыми несовершеннолетними детьми.

20 марта ночью, когда глава семейства спал, подозреваемый напал на него с ножом и нанес множество ударов. Пострадавший был доставлен в больницу, но вскоре скончался от полученных ран.

После задержания подозреваемый в убийстве сообщил на допросе, что «услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры». Мужчина также пояснил, что был обеспокоен отношениями, сложившимися в семье приютивших его родственников. Уголовник полагал, что между супругами сформировались «недостаточно хорошие отношения».

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли нож, ставший орудием расправы. «Допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская и иные необходимые экспертизы, — добавили в управлении СК РФ. — Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

Кроме того, организована доследственная проверка по факту преждевременного прекращения принудительной меры медицинского характера. «В ходе нее будет дана оценка обоснованности обращения администрации специализированного психиатрического учреждения в суд с ходатайством об утрате оснований для дальнейшего принудительного лечения подозреваемого в условиях изоляции от общества», — заключили в управлении СК РФ.

При чтении релиза СК РФ складывается впечатление, что вину за случившееся пытаются спихнуть на медиков. При этом в ведомстве не задаются вопросами о виновности ряда чиновников. Например, непонятно почему только что отпущенный из лечебницы под наблюдение опасный преступник стал проживать в многодетной семье, и предполагалось ли это соответствующим решением суда.