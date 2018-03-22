30-летний омич угнал иномарку у друга своего отца 

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
В полицию обратился 43-летний житель Кировского округа Омска. У него угнали автомобиль Kia Sorento и укарали телефон. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.
Полицейские установили, что мужчина распивал спиртные напитки у знакомого. 30-летний сын друга потерпевшего взял ключи от машины, чтобы покататься. Но он вернул автомобиль на место, а оставил его возле стадиона. Мобильный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил. Ранее он был судим, также его лишили водительских прав.
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.