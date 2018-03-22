Жители Тобольска получили 55 лет колонии строгого режима за сбыт героина

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой») и части 3 статьи 30, пунктами «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере»).

«Суд назначил Редькину 13 лет, Магеррамову — 15 лет, Корзинкину — 10 лет 6 месяцев, Нискину — 10 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима . Кроме того, суд конфисковал в доход государства два автомобиля осужденных и их сотовые телефоны», — отмечают в пресс-службе ведомства.

С еще одним фигурантом дела было заключено досудебное соглашение. В июле 2017 года он был осужден на 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.