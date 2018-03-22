Заведующая детсадом получила «условку» за хищение 5 миллионов

Как сообщает «Фонтанка», заведующая получала зарплату за работников, которые уже не входили в состав сотрудников детского сада. Преступные действия совершались с 2004 по 2015 год, поэтому сумма общего урона составила 4,7 миллиона рублей.

«Суд признал Леушкину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд обязал женщину вернуть украденную сумму.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные ограбили фирму на Софийской улице. Они пригрозили женщинам-бухгалтерам пистолетом и забрали один миллион рублей, который предназначался для выплаты зарплаты рабочим.

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