Пойманный на взятках таможенник попытался сжечь миллионы рублей

Как заявила в суде следователь Следственного комитета , возможность сожжения денег обвиняемый обсуждал с женой. Сделал он это или нет, осталось неизвестным, но средства в ходе обысков найти не удалось.

По версии следствия, Федоров занимался взяточничеством с декабря 2015 по октябрь 2017 года. Бизнесмен Родион Тихонов систематически платил ему за общее покровительство коммерческой деятельности своей компании ЗАО «Дальзавод-Терминал».

«Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза», — говорится на сайте СКР.

В отношении таможенника возбудили уголовное дело о получение взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Бизнесмену Тихонову предъявили обвинение в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и тоже отправили под арест. Как отметили в СКР, он «оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей».