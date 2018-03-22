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Хакер взломал канал радиосвязи полиции и приказал прекратить погоню за грабителями
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Хакер взломал канал радиосвязи полиции и приказал прекратить погоню за грабителями 

SecurityLab.ru 1 час назад
В Австралии состоялся суд над хакером, взломавшим систему радиосвязи полиции и вмешавшимся в полицейскую операцию.
42-летний Воган Уильям Джордж (Vaughan William George) был приговорен к 21 месяцу лишения свободы за незаконную трансляцию частоты полицейской радиосвязи в январе-октябре 2017 года. Наиболее значимый инцидент произошел в августе прошлого года, когда во время полицейской погони Джордж вышел на полицейскую радиочастоту и приказал прекратить преследование грабителей. В качестве улики полицейские предъявили суду запись, на которой отлично слышно, как обвиняемый дает указание прекратить погоню.
Как сообщает Bleeping Computer, Джордж не был причастен к ограблению, а настоящие грабители были пойманы спустя несколько часов. Сам обвиняемый объяснил свои действия психическим расстройством, а также воздействием алкоголя и каннабиса.
Помимо обвинений в незаконном управлении передатчиком радиосвязи и вмешательстве в полицейский канал связи, Джорджу также были предъявлены обвинения в злоупотреблении наркотиками и угоне транспортного средства. Обвиняемый свою вину признал, благодаря чему срок его заключения был уменьшен на 3 месяца. Через 15 месяцев Джордж имеет право на условно-досрочное освобождение.
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