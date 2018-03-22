«Адвокат мафии» Олег Зайцев: «Меня подставили обнальщики!»

Олег Зайцев в мире челябинской адвокатуры — фигура в чем-то одиозная. Коллегам, сотрудникам правоохранительных органов и журналистам он известен прежде всего как «адвокат автомафии». Сам Зайцев неоднократно возмущался таким титулом, однако это не отменяет фактов: несколько лет подряд юрист представлял интересы группы автоугонщиков под руководством Романа Килиевича. В 2010 году Зайцев защищал двух участников группы, попавших в списке обвиняемых после массового избиения гостей рок-фестиваля «Торнадо». В 2013 выступал адвокатом по делу угонщика Алексея Малова , также связанного с Килиевичем. По данным следствия, подтвержденным позже депутатом Госдумы Александром Хинштейном , именно благодаря стараниям Зайцева в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении пяти сотрудников областного угрозыска, специализировавшихся как раз на борьбе с хищениями элитных иномарок. Дело, правда, развалилось в суде: прокуратура отказалась от обвинения, опера были оправданы. Наконец, в 2016-2017 годах Олег Зайцев защищал после задержания самого Романа Килиевича. Юрист сумел добиться отмены первого приговора Килиевичу и его сообщникам, но в конце концов и сам Роман, и помощники получили серьезные сроки. Словом, репутация у Олега Зайцева неоднозначная, и его задержание в феврале 2018 года, а затем и заключение под стражу по обвинению в мошенничестве многими силовиками было воспринято с радостью. Сегодня Олег Александрович утверждает, что его арест и само существование уголовного дела (бесперспективного по мнению адвоката) уходит корнями как раз в конфликт с полицейскими оперативниками. Адвокат, по его словам, сам столкнулся с тем, в чем не раз обвинял силовиков — с давлением со стороны следствия.

Олег Зайцев считает, что его не за что судить

Напомним, два уголовных дела — уже бывшего следователя Александра Есипова и скандально известного адвоката — тесно переплетены между собой. Тем не менее правоохранительные органы крайне скупо рассказывают об истории, из-за который высокопоставленный сотрудник СКР лишился погон и оказался в следственном изоляторе . Как сообщал «ФедералПресс», адвокат Олег Зайцев был задержан вечером 9 февраля. Источники «ФедералПресс» в правоохранительных органах утверждают, что силовики задерживали Зайцева как посредника в даче взятки Есипову от доверительницы адвоката, некоей Гульсимы Султановой. Однако официально юристу предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ): как следует из официальных сообщений СКР и региональной прокуратуры, Зайцев убедил клиентку выплатить ему 4,65 миллиона рублей, пообещав взамен защитить ее от уголовного преследования по делу, над которым работал Есипов. Мошенничество, по версии следствия, заключается в том, что адвокат попросту надул клиентку, взяв и присвоив солидную сумму, Султановой же никто и не собирался предъявлять обвинение.

Александр Есипов был задержан сразу вслед за Зайцевым и быстро стал обвиняемым в получении взятки в отдельном деле. На этом официальная информация заканчивается и начинаются недомолвки. В судебном заседании, посвященном избранию меры пресечения для Александра Есипова упоминалось, что и Султанова, и Зайцев фигурируют в материалах как свидетели. Следствие не особенно скрывает, что именно Зайцев передавал, по мнению СКР, взятку бывшему коллеге. В настоящее время оба взаимосвязанных дела находятся в производстве у следственной группы под командованием сотрудника 2 отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Павла Дерхо.

«На самом деле все началось гораздо раньше, в декабре 2017 года, — утверждает адвокат. — Александр Есипов, как я выяснил впоследствии, работал над уголовным делом в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, по статьи 199 УК РФ. В деле оказалась замешана госпожа Султанова, а я подключился как ее адвокат. Заявление на меня написала как раз Султанова, не пожелав заплатить за услугу, которую я все-таки оказал».

По словам Зайцева, история началась с возбуждения уголовного дела в отношении челябинского бизнесмена (имя есть в распоряжении «ФедералПресс»). «У предпринимателя возникли проблемы с налоговой инспекцией : он задолжал государству более 40 миллионов рублей, — утверждает юрист. — По материалам налоговой службы Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по 199 статье, расследование занялся как раз Александр Есипов. По его версии, на деле „пропавшие“ деньги были перечислены на счета подконтрольных Султановой фирм».

Александр Есипов работал над многомиллионным делом об уклонении от уплаты налогов

Заметим, по данным из открытых источников Гульсима Султанова является директором и учредителем нескольких предприятий с говорящими названиями, например, ООО «Апартамент Клининг», «Русская баня» и «Сауна Каслинская». Зайцев в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» называет имена ее партнеров, однако, в отличие от бизнес-леди, они, по данным издания, не фигурируют в материалах уголовных дел в отношении экс-следователя и адвоката.

«Выйдя на предполагаемых обналичников, Есипов согласовал с руководителем регионального СУ СКР Денисом Чернятьевым проведение следственных действий в офисе Султановой, — продолжает юрист. — 14 декабря 2017 года следователь нагрянул туда в сопровождении бойцов СОБР. Были изъяты жесткие диски компьютеров, целые коробки финансовых документов, десятки печатей разных фирм, через которые прогонялись отмываемые деньги. Если всему этому дали бы ход — материалов хватило бы на возбуждение множества других крупных финансовых дел, но в первую очередь пострадал бы бизнес самой свидетельницы. Понятно, что она была в ужасе. Обивала пороги Курчатовского СО СК, уговаривала Есипова вернуть им коробки с бумагами. Из-за изъятия коробок «подвисли» операции на десятки миллионов рублей. Есипов не желал никого слушать».

Дальше, заметим, адвокат становится менее конкретным: он рассказывает, что поработать с Султановой ему предложил как раз Александр Есипов. И, почему-то, именно Олегу Зайцеву удается уговорить следователя на нарушение закона.

«Речь шла, конечно, не о непривлечении Султановой к уголовной ответственности, дама никому сама по себе не интересна, — заявляет Зайцев. — Я должен был уговорить Есипова вернуть бизнесменам коробки с документами, чтобы они смогли избавиться от компромата. Мы даже приготовили несколько коробок с малозначащими бухгалтерскими бумагами, которыми предполагалось заменить нужные документы».

Как выяснилось в феврале 2018 года, хитрее всех оказалась госпожа Султанова: юрист утверждает, что бизнес-леди, заручившись его поддержкой, обратилась заодно в правоохранительные органы. Дальнейшее известно: Олега Зайцева задержали, вслед за ним в СИЗО попал Александр Есипов.

«Задерживали меня сотрудники ФСБ , но сдали им именно полицейские, — уверен адвокат. — Ну а полицейским посадить Зайцева давно хотелось!»

Ставший обвиняемым адвокат предполагает, что к возбуждению дела в его отношении и быстрому заключению под стражу приложили руки недруги из регионального ГУ МВД — либо затаившие обиду на юриста после «дела оперов», либо покрывавшие обналичный бизнес. Однако привлекать Зайцева по статье «Посредничество в даче взятки» не получалось: российское законодательство освобождает посредника от уголовной ответственности, если тот сотрудничает со следствием. А Олег Александрович и не скрывает, что сразу пошел на сотрудничество.

«Я не ангел, но по российским законам судить меня не за что! — разводит руками адвокат. — Меня обвиняют в мошенничестве, в том, что обманул клиентку и не выполнил своего обещания, не раздобыл коробки. Но ведь коробки-то я как раз раздобыл! Так что никакого обмана не было! Но если следователи признают это, то получится, что я просто отработал свой гонорар». Кроме того, Зайцев говорит, что его не имели права брать под стражу в связи с наличием тяжелого хронического заболевания. По словам обвиняемого, в СИЗО его состояние резко ухудшилось, сотрудникам ФСБ пришлось срочно увозить подследственного сначала в ЛПУ-3, лечебно-профилактическое учреждение областного ГУФСИН, а затем в городскую больницу №1. Только после этого следствие пошло на смягчение меры пресечения.

Но если адвокат и так во всем признался, то какой смысл держать его в СИЗО? А ведь Зайцев провел под стражей около месяца, даже пытался оспорить решение об аресте в Челябинском областном суде, но потерпел неудачу.

«И следователи, и опера понимают, что всё шито белыми нитками, — заявляет юрист. — Мне уже предлагали закрыть дело, если я дам показания на Игоря Бедерина. Но вот этого делать я как раз и не хочу»!

Уточним: Игорь Бедерин — следователь 4-го следственного управления Центрального аппарата СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге . В Челябинской области Бедерин известен прежде всего работой по делу о «Торнадо», «делу оперов» (то есть безусловно пересекался с Олегом Зайцевым) и делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова , обвиняемого на сегодня в мошенничестве и получении взятки. Заметим, екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский , защищавший в прошлом одного из полицейских, а сегодня представляющий интересы Николая Сандакова, неоднократно публично заявлял о предвзятости Игоря Бедерина и необъективности собранных им баз доказательств. Зайцев предполагает, что сегодня, после того, как непосредственный начальник Бедерина, генерал-лейтенант Руслан Ибиев , был снят с должности по распоряжению председателя СК РФ Бастрыкина, челябинские силовики на всякий случай собирают материалы на коллегу из Екатеринбурга. Однако помогать им пока не собирается.

Добавим, ход расследования уголовных дел Александра Есипова и Олега Зайцева с момента их ареста не освещается пресс-службой регионального СУ СКР. Что касается «налогового» дела, с которого и началась эта история, то, по данным источников «ФедералПресс» в правоохранительных органах, после задержания Есипова его материалы были переданы в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Однако в пресс-службе управления СК по Южному Уралу лишь подтвердили, что следствие по этим материалам продолжается. «Комментарии последуют после передачи дела в суд», — сообщил старший помощник руководителя регионального ведомства Владимир Шишков

«Я обратился в СМИ для того, чтобы подстраховаться, — объясняет Олег Зайцев. — Ведь сейчас, по сути, из-за меня могут полететь головы в нескольких силовых ведомствах: у Следственного комитета пропали вещдоки, ФСБ незаконно держало меня в следственном изоляторе, хотя есть медицинское заключение о том, что я нуждаюсь в регулярной врачебной помощи. Да и к полицейским, покрывавшим обналичников, тоже может протянуться ниточка!»