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В Ангарске задержан подозреваемый в поджоге ТЦ подросток
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В Ангарске задержан подозреваемый в поджоге ТЦ подросток 

АиФ Иркутск 58 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Полиция Ангарска задержала подростка, которого подозревают в поджоге торгового центра «Центр» 20 марта.
Камеры наблюдения, установленные на здании, засняли группу подростков, которые некоторое время находились рядом с торговым центром, на углу, где у одного из входов был свален мусор. Сразу после того, как молодые люди ушли, начался пожар.
С задержанным подростком работают сотрудники полиции. В ближайшее время будут установлены все факты и принято процессуальное решение.
Напомним, пожар начался около 19.00, о возгорании МЧС заявили очевидцы. Из-за ЧП из здания были эвакуированы около 100 человек. 700 кв метров площади ТЦ повреждено огнем.
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