В Ангарске задержан подозреваемый в поджоге ТЦ подросток

Полиция Ангарска задержала подростка, которого подозревают в поджоге торгового центра «Центр» 20 марта.

Камеры наблюдения, установленные на здании, засняли группу подростков, которые некоторое время находились рядом с торговым центром, на углу, где у одного из входов был свален мусор. Сразу после того, как молодые люди ушли, начался пожар.

С задержанным подростком работают сотрудники полиции. В ближайшее время будут установлены все факты и принято процессуальное решение.