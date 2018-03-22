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В Дмитровском районе Подмосковья полицейские пресекли незаконную реализацию контрафактного программного обеспечения
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В Дмитровском районе Подмосковья полицейские пресекли незаконную реализацию контрафактного программного обеспечения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Дмитровскому району выявлен факт реализации 28-летним жителем Москвы, путем установки на персональный компьютер, нелицензированного программного обеспечения для проектирования. Причиненный ущерб правообладателю составил более 250 тысяч рублей.
В ходе осмотра полицейскими изъяты ноутбук и жесткий диск с программами, которые согласно результатам исследования являются контрафактыми.
По данному факту Следственным управлением УМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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