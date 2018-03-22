Силовики подорвались на ноутбуке-ловушке от информаторов

Саратовской области силовики подорвались на ноутбуке, оставленном для них информаторами. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 21 марта. Сотрудники полиции и Росгвардии договорились о встрече с людьми, обладающими информацией по одному из расследуемых уголовных дел. Но, придя на место, вместо информаторов силовики увидели ноубтук. Когда они подошли к компьютеру, раздался взрыв.

«В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Заведены уголовные дела о покушении на убийство двух или более лиц и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемые задержаны, они проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории региона.