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«Касимовского убийцу» отправили в колонию на 19 лет
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«Касимовского убийцу» отправили в колонию на 19 лет 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
22 марта в Рязанском областном суде огласили приговор 55-летнему жителю Касимовского района, обвиняемого в трех убийствах, в том числе несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Следствие и суд установили, что житель Касимовского района в январе 2014, августе 2016, а также в июне 2017 года убил двух своих знакомых и подростка. Убив односельчан 1984 и 1988 годов рождения, он закопал их тела на участке у своего дома. Тело 14-летнего мальчика он расчленил и сжег, а останки выкинул на кладбище.
Уголовное дело по данным фактам находилось в производстве Касимовского МСО СУ СК по Рязанской области.
Суд приговорил «касимовского убийцу» к 19 годам заключения в колонии строгого режима.
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