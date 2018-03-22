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В Орловской области украли 15 км бетонной дороги
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В Орловской области украли 15 км бетонной дороги 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
В Шаблыкинском районе чиновников подозревают в халатности, сообщила пресс-служба регионального СК.
Как говорится в сообщении, «должностные лица администрации Хотьковского сельского поселения и администрации Шаблыкинского района не обеспечили охрану бетонных плит дорожного покрытия, связывающего сёла Хотьково, Глинки и Семеновка. Из-за этого в 2017 году неизвестные украли около 25 км дорожного покрытия. Больше всех пострадали местные жители, которые лишились транспортного сообщения».
Расследование уголовного дела продолжается.
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