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В Орловской области СК возбудил дело из-за кражи покрытия сельской дороги
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В Орловской области СК возбудил дело из-за кражи покрытия сельской дороги 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) РФ по Орловской области возбудило уголовное дело из-за кражи плит бетонного покрытия сельской дороги. Дорога протяженностью более 25 км, откуда украли плиты, вела к трем населенным пунктам в Шаблыкинском районе, сообщили ТАСС в управлении в четверг.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», — сказали в СК.
По версии следователей, халатность допустили должностные лица администраций Хотьковского сельского поселения и Шаблыкинского района, которые не позаботились о сохранности бетонных плит дороги. В результате, после того как неизвестные украли плиты, жители населенных пунктов Хотьково, Глинки и Семеновка лишились дороги с твердым покрытием.
В ведомстве добавили, что бетонные плиты пропали еще в прошлом году, уголовное дело возбудили в среду по результатам проверки прокуратуры.
Согласно информации местных СМИ, дорога раньше принадлежала сельхозпредприятию. После банкротства его имущество распродали. В конце 2017 года после прокурорской проверки полиция возбудила дело о краже плит.
Из всех населенных пунктов, к которым вела дорога, самым крупным является деревня Хотьково, где живут более 700 человек.
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