В Орловской области СК возбудил дело из-за кражи покрытия сельской дороги

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», — сказали в СК.

По версии следователей, халатность допустили должностные лица администраций Хотьковского сельского поселения и Шаблыкинского района, которые не позаботились о сохранности бетонных плит дороги. В результате, после того как неизвестные украли плиты, жители населенных пунктов Хотьково, Глинки и Семеновка лишились дороги с твердым покрытием.

В ведомстве добавили, что бетонные плиты пропали еще в прошлом году, уголовное дело возбудили в среду по результатам проверки прокуратуры

Согласно информации местных СМИ, дорога раньше принадлежала сельхозпредприятию. После банкротства его имущество распродали. В конце 2017 года после прокурорской проверки полиция возбудила дело о краже плит.

Из всех населенных пунктов, к которым вела дорога, самым крупным является деревня Хотьково, где живут более 700 человек.