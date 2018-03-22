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В Сакмарском районе администратор супермаркета похитила более 70 000 рублей
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В Сакмарском районе администратор супермаркета похитила более 70 000 рублей 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Сотрудники одного из супермаркетов в Сакмарском районе обратились в полицию, подозревая администратора в воровстве.
В результате деятелельности сорудников УМВД по Оренбургской области удалось выяснить, что женщина действительно присваивала себе часть магазинной выручки. В частности, администратор вела учет и выдачу денег в главной кассе магазина. Периодически она присваивала часть суммы себе. Так за месяц хищение составило более 70 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата чужого имущества». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до шести лет.
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