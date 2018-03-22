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Жителя Кубани осудили на 23 года за убийство беременной девушки
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Жителя Кубани осудили на 23 года за убийство беременной девушки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 22 мар — РИА Новости. Житель Кубани осуждён на 23 года колонии за убийство 15-летней беременной девушки, совершенное более 17 лет назад, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в 2000 году женатый мужчина, у которого было двое детей, поддерживал отношения с несовершеннолетней жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле 2000 года он узнал, что девушка беременна и вопреки его желанию намерена оставить ребенка.
Отмечалось, что вечером 30 апреля девушка приехала к его дому в соседнюю станицу, вызвав его недовольство, а после вернулась домой. В ночь на 1 мая мужчина приехал к дому девушки, посадил в свою машину и уехал вместе с ней. В ходе возникшего конфликта обвиняемый убил ее, причинив открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. По данным ведомства, тело погибшей мужчина оставил в лесополосе, присыпав травой, его обнаружили на следующий день.
Как отмечает СК, доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю Кубани.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, вердикта присяжных заседателей, посчитавших не заслуживающим снисхождения, назначил подсудимому 23 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
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