На Кубани осудили мужчину, стрелявшего по прохожим с балкона

По данным ведомства, в октябре прошлого года мужчина беспричинно выстрелил с балкона своей квартиры из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки, проходившей по пешеходному тротуару около центрального рынка Крымска . Как добавили в СУСК РФ по региону, мужчина был пьян.

"В результате несовершеннолетней причинен тяжкий вред здоровью в виде пулевого ранения брюшной полости", — сообщили в СК.

Отмечается, что суд признал жителя Кубани виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».