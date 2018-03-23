Ещё
На Кубани осудили мужчину, стрелявшего по прохожим с балкона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани осудили мужчину, стрелявшего по прохожим с балкона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Два года колонии получил житель Кубани, беспричинно выстреливший с балкона из пневматической винтовки в 16-летнюю девушку, проходившую по пешеходному тротуару, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, в октябре прошлого года мужчина беспричинно выстрелил с балкона своей квартиры из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки, проходившей по пешеходному тротуару около центрального рынка Крымска. Как добавили в СУСК РФ по региону, мужчина был пьян.
"В результате несовершеннолетней причинен тяжкий вред здоровью в виде пулевого ранения брюшной полости", — сообщили в СК.
Отмечается, что суд признал жителя Кубани виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
"Крымский районный суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем — Крымским межрайонным прокурором, вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины… Суд с учетом позиции гособвинителя, признания вины, возмещения вреда и просьбы потерпевшей о снисхождении, назначил подсудимому 2 года исправительной колонии общего режима", — отметили в прокуратуре. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
РИА Новости: последние новости
В Магадане у подозреваемых в оскорблении мэра изъяли мобильные телефоны В Петербурге задержали водителя Hummer, открывшего стрельбу по полицейскому ГД обсудит ответственность водителя при 0,3 грамма спирта на литр крови
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации394
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды54
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением426
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции захватили заложников
Происшествия Ближний Восток
07:42
У «Уральских Пельменей» отобрали прошлое
Шоу-бизнес
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение