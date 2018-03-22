В Воронеже мужчину подозревают в насилии над тремя внуками сожительницы

В отношении 50-летнего уроженца Магадана возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», уточнили в ведомстве. Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"По предварительным данным, в период времени с 2013 года по март 2018 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних внуков своей сожительницы: двух девочек 2008 и 2013 года рождения и их брата 2012 года рождения", — говорится в сообщении.