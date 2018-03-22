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В Воронеже мужчину подозревают в насилии над тремя внуками сожительницы
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В Воронеже мужчину подозревают в насилии над тремя внуками сожительницы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Следствие подозревает 50-летнего уроженца Магадана в том, что он в течение пяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучек и внука своей сожительницы в Воронеже, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Воронежской области.
В отношении 50-летнего уроженца Магадана возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», уточнили в ведомстве. Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"По предварительным данным, в период времени с 2013 года по март 2018 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних внуков своей сожительницы: двух девочек 2008 и 2013 года рождения и их брата 2012 года рождения", — говорится в сообщении.
В правоохранительные органы обратилась мать детей. Сожитель их бабушки задержан и допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
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