Ещё
Житель Верхнекамского района до смерти избил своего знакомого: мужчина умер на улице по пути домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Верхнекамского района до смерти избил своего знакомого: мужчина умер на улице по пути домой 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сотрудниками следственного отдела по Верхнекамскому району следственного управления Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Верхнекамского района по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Утром 21 марта в следственные органы поступило сообщение о констатации смерти 56-летнего мужчины, прожившего в Верхнекамском районе, на теле которого имелись множественные телесные повреждения. Следователь Следственного комитета совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области незамедлительно выехали на место.
По версии следствия, 20 марта в вечернее время потерпевший находился в доме своих знакомых, где все вместе распивали спиртное. Во время употребления между мужчинами возникла ссора, в ходе которой потерпевшего попросили покинуть дом, но последний отказался.
«Тогда 27-летний знакомый вывел его на улицу, где нанес множественные удары по голове и туловищу. С телесными повреждениями 56-летний мужчина направился в сторону своего дома, однако, не дойдя несколько метров, упал, потеряв сознание. Уже утром соседи обнаружили его, вызвали врачей, по приезду которые констатировали смерть», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Подозреваемый в настоящее время доставлен к следователю Следственного комитета, в ближайшее время будет решен вопрос о его задержании и дальнейшего избрания ему меры пресечения.
Следователь СК уже назначил необходимые экспертизы, допрашивает свидетелей, а также проводит другие следственные действия с целью всестороннего изучения обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — kursktv.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Куменах нашли тело молодой женщины: перед смертью ее жестоко избили В Советске сотрудница администрации получила взятку за незаконные действия: возбуждено уголовное дело В Оричах осуждён местный житель за кражу 900 тысяч рублей в отделении ФГУП «Почта России» в Верхошижемье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого193
С IKEA можно попрощаться14
Генсек НАТО призвал Россию к ответу101
Украинцев используют как лабораторных мышей123
Россиянам проиндексируют пенсии96
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение