Житель Верхнекамского района до смерти избил своего знакомого: мужчина умер на улице по пути домой

Утром 21 марта в следственные органы поступило сообщение о констатации смерти 56-летнего мужчины, прожившего в Верхнекамском районе, на теле которого имелись множественные телесные повреждения. Следователь Следственного комитета совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области незамедлительно выехали на место.

По версии следствия, 20 марта в вечернее время потерпевший находился в доме своих знакомых, где все вместе распивали спиртное. Во время употребления между мужчинами возникла ссора, в ходе которой потерпевшего попросили покинуть дом, но последний отказался.

«Тогда 27-летний знакомый вывел его на улицу, где нанес множественные удары по голове и туловищу. С телесными повреждениями 56-летний мужчина направился в сторону своего дома, однако, не дойдя несколько метров, упал, потеряв сознание. Уже утром соседи обнаружили его, вызвали врачей, по приезду которые констатировали смерть», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Подозреваемый в настоящее время доставлен к следователю Следственного комитета, в ближайшее время будет решен вопрос о его задержании и дальнейшего избрания ему меры пресечения.

Следователь СК уже назначил необходимые экспертизы, допрашивает свидетелей, а также проводит другие следственные действия с целью всестороннего изучения обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — kursktv.ru