Житель Верхнекамского района до смерти избил своего знакомого: мужчина умер на улице по пути домой 

Сотрудниками следственного отдела по Верхнекамскому району следственного управления Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Верхнекамского района по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Утром 21 марта в следственные органы поступило сообщение о констатации смерти 56-летнего мужчины, прожившего в Верхнекамском районе, на теле которого имелись множественные телесные повреждения. Следователь Следственного комитета совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области незамедлительно выехали на место.
По версии следствия, 20 марта в вечернее время потерпевший находился в доме своих знакомых, где все вместе распивали спиртное. Во время употребления между мужчинами возникла ссора, в ходе которой потерпевшего попросили покинуть дом, но последний отказался.
«Тогда 27-летний знакомый вывел его на улицу, где нанес множественные удары по голове и туловищу. С телесными повреждениями 56-летний мужчина направился в сторону своего дома, однако, не дойдя несколько метров, упал, потеряв сознание. Уже утром соседи обнаружили его, вызвали врачей, по приезду которые констатировали смерть», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Подозреваемый в настоящее время доставлен к следователю Следственного комитета, в ближайшее время будет решен вопрос о его задержании и дальнейшего избрания ему меры пресечения.
Следователь СК уже назначил необходимые экспертизы, допрашивает свидетелей, а также проводит другие следственные действия с целью всестороннего изучения обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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