Генпрокуратура Украины сообщила, когда могут арестовать Савченко

Рада в четверг разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, задержать и арестовать ее. Депутату в Раде зачитали текст подозрения. После этого она сама пришла в управление Службы безопасности в Киеве

"Сейчас Надежда Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия в СБУ как задержанная. С ней проводится допрос как подозреваемой в присутствии адвокатов и сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал Лысенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что генпрокуратура будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По словам Лысенко, уже известно, что дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева, «скорее всего, заседание суда будет в пятницу». Он уточнил, что если заседание будет назначено на пятницу, ночевать Савченко будет в СБУ.

Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

Игорь Корнелюк и Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Антон Волошин . В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

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