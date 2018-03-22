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На Долговском месторождении в Оренбуржье похитили 8 тонн нефти
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На Долговском месторождении в Оренбуржье похитили 8 тонн нефти 

ProOren 2 часа назад
В Курманаевском районе осуждены два фигуранта, признанные виновными в присвоении имущества организации.
Как сообщает Следственный комитет по Оренбургской области, мастер коммерческой организации похитил с Долговского месторождения около 8 тонн нефти. Второй фигурант стал его сообщником. В результате незаконных действий сотрудников организации был причинен ущерб на сумму более 100 000 рублей.
В ходе следствия мужчины свою вину признали. Мастеру назначено наказание в виде штрафа 150 000 рублей, а его сообщник выплатит 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
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