На Долговском месторождении в Оренбуржье похитили 8 тонн нефти 

В Курманаевском районе осуждены два фигуранта, признанные виновными в присвоении имущества организации.
Как сообщает Следственный комитет по Оренбургской области, мастер коммерческой организации похитил с Долговского месторождения около 8 тонн нефти. Второй фигурант стал его сообщником. В результате незаконных действий сотрудников организации был причинен ущерб на сумму более 100 000 рублей.
В ходе следствия мужчины свою вину признали. Мастеру назначено наказание в виде штрафа 150 000 рублей, а его сообщник выплатит 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.