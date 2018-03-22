На Долговском месторождении в Оренбуржье похитили 8 тонн нефти

В Курманаевском районе осуждены два фигуранта, признанные виновными в присвоении имущества организации.

Как сообщает Следственный комитет по Оренбургской области , мастер коммерческой организации похитил с Долговского месторождения около 8 тонн нефти. Второй фигурант стал его сообщником. В результате незаконных действий сотрудников организации был причинен ущерб на сумму более 100 000 рублей.

В ходе следствия мужчины свою вину признали. Мастеру назначено наказание в виде штрафа 150 000 рублей, а его сообщник выплатит 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.