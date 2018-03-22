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Россиянин сделал убощицу секс-рабыней
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Россиянин сделал убощицу секс-рабыней 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Задержан житель Люберецкого района, который, предположительно, заманил женщину в дом под предлогом уборки, а затем на протяжении месяца удерживал и подвергал сексуальному насилию. Об этом в четверг, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 34-летний мужчина с 12 февраля по 19 марта удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме в поселке Малаховка Люберецкого района и подвергал ее сексуальному насилию. 19 марта потерпевшей удалось позвонить в службу помощи «112» и сообщить о случившемся.
Сразу после этого оперативники задержали мужчину. На допросе подозреваемый признался в совершении преступления. Он сообщил, что под предлогом уборки за деньги заманил к себе в дом женщину, с которой он был ранее знаком.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
5 марта стало известно, что финалистка конкурса «Миссис Россия 2017» оказалась организатором сделки по продаже в сексуальное рабство 18-летней девушки в московском аэропорту Домодедово.
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