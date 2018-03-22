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Российский мошенник помог похитить более $600 тыс. из банкоматов Беларуси
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Российский мошенник помог похитить более $600 тыс. из банкоматов Беларуси 

SecurityLab.ru 2 часа назад
В Беларуси завершено расследование по делу 49-летнего гражданина России, принимавшего участие в хищении более $600 тыс. из взломанных банкоматов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь.
По словам белорусских правоохранителей, группа злоумышленников за несколько часов похитила $527 тыс., €67,5 тыс. и 109 тыс. белорусских рублей.
«Механизм преступления состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними. В дальнейшем руководителями организованной группы подбирались исполнители, которые получали деньги из банкоматов в разных городах после удаленного активирования их выдачи. Данными действиями нанесен ущерб банкам Беларуси и Кыргызстана в размере более 2 миллионов белорусских рублей в эквиваленте», — отметили в Следственном комитете.
49-летний житель Риги с российским гражданством занимался сбором денег из взломанных банкоматов. Злоумышленник попытался скрыться за границей, однако в августе 2017 был задержан болгарскими правоохранителями, после чего экстрадирован в Беларусь.
В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Он согласился в полном объеме возместить ущерб на сумму более 163 тыс. рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенные организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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