Российский мошенник помог похитить более $600 тыс. из банкоматов Беларуси

Беларуси завершено расследование по делу 49-летнего гражданина России , принимавшего участие в хищении более $600 тыс. из взломанных банкоматов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь.

По словам белорусских правоохранителей, группа злоумышленников за несколько часов похитила $527 тыс., €67,5 тыс. и 109 тыс. белорусских рублей.

«Механизм преступления состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними. В дальнейшем руководителями организованной группы подбирались исполнители, которые получали деньги из банкоматов в разных городах после удаленного активирования их выдачи. Данными действиями нанесен ущерб банкам Беларуси и Кыргызстана в размере более 2 миллионов белорусских рублей в эквиваленте», — отметили в Следственном комитете

49-летний житель Риги с российским гражданством занимался сбором денег из взломанных банкоматов. Злоумышленник попытался скрыться за границей, однако в августе 2017 был задержан болгарскими правоохранителями, после чего экстрадирован в Беларусь.

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Он согласился в полном объеме возместить ущерб на сумму более 163 тыс. рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенные организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд.