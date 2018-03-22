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В Петербурге лжепрокурор за 3,5 миллиона рублей обещал свободу обвиняемому в покушении на убийство
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В Петербурге лжепрокурор за 3,5 миллиона рублей обещал свободу обвиняемому в покушении на убийство 

Интересант 2 часа назад
44-летний петербуржец в апреле — сентябре 2016 года, имея информацию об уголовном деле о покушении на убийство, по телефону и лично пообещал родственнику подследственного за два миллиона рублей «по знакомству» помочь с изменением меры пресечения без пребывания в СИЗО. Он получил эту сумму, которая якобы предназначалась его знакомым правоохранителям, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Затем с ноября прошлого года «прокурор» опять-таки по телефону и лично предложил родственнику обвиняемого поспособствовать о приговоре с условным сроком лишения свободы.
Вчера он получил от родственника обвиняемого денежный муляж на сумму полтора миллиона рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ России. У него изъято поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры Санкт-Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество», «Покушение на мошенничество»). Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.
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