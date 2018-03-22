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Слишком громко плакал: дончанин до смерти забил своего десятимесячного сына
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Слишком громко плакал: дончанин до смерти забил своего десятимесячного сына 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Белой Калитве следователи расследуют жестокое убийство десятимесячного мальчика. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, 1 марта 32-летний мужчина был дома с маленьким ребенком. Мальчик плакал и никак не мог уснуть. Рассвирепевший отец нанес несколько ударов кулаком малышу. Мужчина прекратил бить ребенка, когда тот уже перестал дышать.
Вскрытие показало, что малыш умер от травмы грудной клетки, ушибов легких и внутреннего кровоизлияния. В региональном следкоме уточнили, что в момент совершения преступления подозреваемый был пьян.
— В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он заключен под стражу, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
Известно, что подозреваемый ранее был судим за угрозу убийством.
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