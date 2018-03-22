У жителя Башкирии отобрали землю в центре Дубровки

По иску прокуратуры Бакалинского района Башкирии суд прекратил право собственности местного жителя на незаконно полученный земельный участок в 30 соток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, основанием для обращения в суд стал приговор в отношении главы Староматинского сельсовета. Она признана виновной в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Из решения суда следует, что в 2013 году женщина использовала свое служебное положение и выдала знакомому поддельную выписку из похозяйственной книги, где закреплялось его право на участок в 30 соток в центре деревни Дубровка. Предоставив этот документ в Росреестр , мужчина оформил в свою собственность землю, на которой построил дом. Прокуратура в судебном порядке потребовала возврата этого земельного участка муниципалитету.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.