Воровала и не могла остановиться

Фото с ресурса minregion.ru Ковровчанку осудят за неоднократные кражи. Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней ранее судимой жительницы города воинской славы.

По версии следствия, женщина в январе прошлого года устроилась на работу в торговое заведение Коврова . Где в один из рабочих дней украла 11 тысяч рублей. Позже, в сентябре того же года злоумышленница украла у родственников монитор и системный блок. Женщина поставила вещи на подоконник, а затем из открытого окна квартиры, расположенного на первом этаже, вынесла их. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Похищенные вещи сдала в ломбард под залог.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, но уголовной ответственности избежать не удастся. Злоумышленнице грозит срок лишения свободны до двух лет.