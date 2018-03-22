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Воровала и не могла остановиться
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Воровала и не могла остановиться 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса minregion.ru  Ковровчанку осудят за неоднократные кражи. Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней ранее судимой жительницы города воинской славы.
По версии следствия, женщина в январе прошлого года устроилась на работу в торговое заведение Коврова. Где в один из рабочих дней украла 11 тысяч рублей. Позже, в сентябре того же года злоумышленница украла у родственников монитор и системный блок. Женщина поставила вещи на подоконник, а затем из открытого окна квартиры, расположенного на первом этаже, вынесла их. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Похищенные вещи сдала в ломбард под залог.
Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, но уголовной ответственности избежать не удастся. Злоумышленнице грозит срок лишения свободны до двух лет.
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