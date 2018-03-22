Ещё
В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Правоохранители задержали в метрополитене в Киеве мужчину с взрывчаткой, направлявшегося в центр города, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.
"Сегодня около 06.00 (07.00 мск) на станции метро «Житомирская» сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, УЗРГМ и детонаторы", — говорится в сообщении.
По данным полиции, изъятое направили на экспертизу, с задержанным общаются сотрудники Службы безопасности.
В полиции отметили, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале усилены меры безопасности.
РИА Новости: последние новости
В Дагестане нанятый мужчиной киллер сдал его в полицию Суд рассмотрит жалобу Захарченко на конфискацию девяти миллиардов рублей В Башкирии почти на 17 лет осудили мужчину, 25 раз ударившего девушку ножом
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»144
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах182
С IKEA можно попрощаться10
Офицеры МВД подрались на совещании93
Россиянам проиндексируют пенсии51
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение