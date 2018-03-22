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Доставленная в ОВД «Раменки» за хулиганство женщина покусала капитана полиции
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Доставленная в ОВД «Раменки» за хулиганство женщина покусала капитана полиции 

Агентство «Москва» 1 час назад
На западе столицы задержанная за хулиганство женщина укусила сотрудницу органов внутренних дел, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 17 февраля в ОМВД по району Раменки доставили 29-летнюю женщину, задержанную за мелкое хулиганство. «При водворении в спецпомещение для задержанных девушка повела себя агрессивно и укусила за палец находившуюся на службе оперативного дежурного, капитана полиции», — сказал источник.
Сотрудница полиции получила ссадину на пальце, а против задержанной возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Женщина находится под подпиской о невыезде.
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