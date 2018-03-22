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СК возбудил дело после нападения на здание РЦНК в Киеве
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Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

СК возбудил дело после нападения на здание РЦНК в Киеве 

РИА Новости 1 час назад
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ДВУМ СТАТЬЯМ УК РФ ВОЗБУДИЛИ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЙ НАЦИОНАЛИСТОВ НА РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В КИЕВЕ — СК РФ
РИА НОВОСТИ
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