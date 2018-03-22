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Экс-министр здравоохранения Коми обвинен в махинациях на 116 млн рублей
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Экс-министр здравоохранения Коми обвинен в махинациях на 116 млн рублей 

pasmi.ru 2 часа назад
Генеральный директор поликлиники ООО «РГС-Мед», заслуженный врач России и экс-министр здравоохранения Коми Георгий Дзуцев предстанет перед судом по делу о махинациях со средствами Фонда обязательного медицинского страхования с ущербом в 116 млн рублей.
Двойная оплата
Как сообщает пресс-служба регионального МВД, завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного руководством фирмой, оказывающей населению медуслуги. Во время следствия установлено, что с 2012 года частная клиника была включена в реестр медицинских организаций, ведущих деятельность в сфере ОМС в Коми.
«Несмотря на то, что пациентами производилась оплата оказанных медицинских услуг на основании возмездных договоров, клиника направляла в региональный фонд ОМС информацию об оказании людям медицинской помощи по полису ОМС в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи», — говорится в сообщении.
За период с 2012 по 2015 год сотрудники частной клиники внесли в реестр 214 тыс. фактов оказания якобы бесплатной медицинской помощи 64 тыс. человек. В результате незаконно получено возмещение на сумму 116 млн рублей.
В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд.
О подозрениях в мошенничестве в отношении частной медицинской клиники «РГС-Мед» стало известно весной 2016 года. В отношении руководителя медучреждения возбудили дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Обвиняемым по делу стал экс-министр здравоохранения республики Георгий Дзуцев, передает «Интерфакс».
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