Экс-министр здравоохранения Коми обвинен в махинациях на 116 млн рублей

Генеральный директор поликлиники ООО «РГС-Мед», заслуженный врач России и экс-министр здравоохранения Коми Георгий Дзуцев предстанет перед судом по делу о махинациях со средствами Фонда обязательного медицинского страхования с ущербом в 116 млн рублей.

Двойная оплата

Как сообщает пресс-служба регионального МВД , завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного руководством фирмой, оказывающей населению медуслуги. Во время следствия установлено, что с 2012 года частная клиника была включена в реестр медицинских организаций, ведущих деятельность в сфере ОМС в Коми.

«Несмотря на то, что пациентами производилась оплата оказанных медицинских услуг на основании возмездных договоров, клиника направляла в региональный фонд ОМС информацию об оказании людям медицинской помощи по полису ОМС в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи», — говорится в сообщении.

За период с 2012 по 2015 год сотрудники частной клиники внесли в реестр 214 тыс. фактов оказания якобы бесплатной медицинской помощи 64 тыс. человек. В результате незаконно получено возмещение на сумму 116 млн рублей.

В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд.