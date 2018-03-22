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В Кисловодске мужчина ранил ножом знакомого и забрал деньги
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В Кисловодске мужчина ранил ножом знакомого и забрал деньги 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Кисловодска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Известно, что преступник находился в гостях у своего знакомого. Поссорившись с другом, мужчина ранил его ножом и забрал деньги, находящиеся дома. После этого мужчина скрылся с места преступления.
Правоохранителям удалось задержать разбойника В Ессентуках. Против 28-летнего кисловодчанина возбудили уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
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