В Кисловодске мужчина ранил ножом знакомого и забрал деньги 

Полицейские Кисловодска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Известно, что преступник находился в гостях у своего знакомого. Поссорившись с другом, мужчина ранил его ножом и забрал деньги, находящиеся дома. После этого мужчина скрылся с места преступления.
Правоохранителям удалось задержать разбойника В Ессентуках. Против 28-летнего кисловодчанина возбудили уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».