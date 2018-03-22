В Кисловодске мужчина ранил ножом знакомого и забрал деньги

Полицейские Кисловодска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Известно, что преступник находился в гостях у своего знакомого. Поссорившись с другом, мужчина ранил его ножом и забрал деньги, находящиеся дома. После этого мужчина скрылся с места преступления.