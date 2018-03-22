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В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества
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В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела по обвинению участников преступного сообщества в преступлениях, связанных со сбытом наркотических средств.
В преступное сообщество были вовлечены 12 человек: граждане Российской Федерации и иностранные граждане. Следствием установлено, что в течение нескольких месяцев обвиняемые осуществляли сбыт синтетических наркотиков на территории Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова. Преступления совершались через специально созданный интернет-магазин путем осуществления закладок в тайники, находящиеся в подъездах жилых домов, у подъездов домов, строений и сооружений.
В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике были изъято почти 4 кг наркотических средств синтетического происхождения, приготовленные к сбыту.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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