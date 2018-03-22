Трех краснодарских полицейских, вымогавших взятку, уволили из органов

Трех полицейских, вымогавших взятку, уволили из органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В феврале этого года в Краснодаре произошло ограбление одного из гипермаркетов.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по краю, нарушителей задержал старший участковый и передал другому участковому в отдел.

Оказалось, что одна из участниц кражи была знакомой командира отдельного батальона патрульно-постовой службы. Ему позвонил отец задержанной и попросил договориться с участковыми отпустить девушку за 65 тысяч рублей.

В тот же вечер отец задержанной отнес половину сумму участковым, после чего решил сообщить об этом в отдел по противодействию коррупции.

В отношении троих сотрудников полиции проведена служебная проверка. По ее результатам принято решение об увольнении полицейских из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Против бывших правоохранителей следственный отдел Карасунского округа возбудил уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.